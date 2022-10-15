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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Газиантеп
Коньяспор - Газиантеп: обзор матча 15 октября 2022
Коньяспор
15.10.2022, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Газиантеп
85'
А. Кызылдаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Газиантеп
90'
+4
Замена
М. Джихан
️️️️
Ж. Фигейредо
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
Замена
У. Икпеазу
️️️️
З. Битики
86'
85'
ГОЛ! 0:1!
А. Кызылдаг
Пас отдал
А. Меркель
Замена
Р. Мурич
️️️️
К. Михаляк
83'
77'
Замена
А. Меркель
️️️️
А. Пармак
76'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
А. Сагаль
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Демир
75'
68'
Желтая карточка
А. Кызылдаг
Желтая карточка
Э. Чекичи
67'
65'
Желтая карточка
Ф. Соялп
57'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Т. Пекхарт
43'
Желтая карточка
М. Евтович
36'
Желтая карточка
С. Кициу
Желтая карточка
А. Демирбаг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
4-2-1-3
23
Сехич
12
Гильерме
4
Демирбаг
47
Демирташ
2
Огуз
8
Хаджиахметович
6
Дикмен
11
Битики
9
Демир
8
Чекичи
77
Михаляк
3-4-3
19
Гювенк
4
Кызылдаг
14
Тошка
70
Кициу
8
Соялп
6
Пармак
44
Максим
8
Евтович
17
Пекхарт
25
Фигейредо
28
Сагаль
77
Михаляк
11
Мурич
11
Мурич
77
Михаляк
11
Битики
9
Икпеазу
9
Икпеазу
11
Битики
9
Демир
92
Диуф
92
Диуф
9
Демир
28
Сагаль
23
Ганоушек
23
Ганоушек
28
Сагаль
6
Пармак
21
Меркель
21
Меркель
6
Пармак
25
Фигейредо
11
Джихан
11
Джихан
25
Фигейредо
17
Пекхарт
8
Маркович
8
Маркович
17
Пекхарт
Остались в запасе
Коньяспор
Газиантеп
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
8
Бруну Пас
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
27
Омюрджан Артан
ЦФ
7
Вальмир Велиу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Коньяспор - Газиантеп
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Конья
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