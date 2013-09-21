|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|12
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2014
|1' -26'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|4:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|20.01.2014
|1' -77'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|11.01.2014
|1' -77'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.01.2014
|1' -88'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|28.12.2013
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|40' 45'
|25.11.2013
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|26.10.2013
|1' -69'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|19.10.2013
|62' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|06.10.2013
|1' -69'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|21.09.2013
|1' -69'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|14.09.2013
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.09.2013
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Суонси (Суонси)
|17.08.2013
|1' -83'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)