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    Николя Анелька - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Николя
    Фамилия Анелька
    Состав Без клуба
    Родной город Версаль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 марта 1979 (43 года)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 12 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2014 1' -26' Астон Вилла (Бирмингем) 4:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    20.01.2014 1' -77' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    11.01.2014 1' -77' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.01.2014 1' -88' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    28.12.2013 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 3:3 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    40' 45'
    25.11.2013 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    26.10.2013 1' -69' Ливерпуль (Ливерпуль) 4:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    19.10.2013 62' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    06.10.2013 1' -69' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Арсенал (Лондон)
    21.09.2013 1' -69' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Сандерленд (Сандерленд)
    14.09.2013 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.09.2013 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:2 Суонси (Суонси)
    17.08.2013 1' -83' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
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