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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Бромвич
Ливерпуль - Вест Бромвич: обзор матча 26 октября 2013
Ливерпуль
26.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Вест Бромвич
12'
Л. Суарес
17'
Л. Суарес
55'
Л. Суарес
77'
Д. Старридж
66'
Д. Моррисон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Бромвич
Замена
Л. Альберто
️️️️
Л. Суарес
89'
Замена
Д. Аллен
️️️️
С. Джеррард
86'
ГОЛ! 4:1!
Д. Старридж
77'
72'
Желтая карточка
Й. Ольссон
69'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Н. Анелька
69'
Замена
К. Брант
️️️️
К. Якоб
66'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Моррисон
Замена
М. Келли
️️️️
Г. Джонсон
62'
ГОЛ! 3:0!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Джеррард
55'
54'
Желтая карточка
К. Якоб
45'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
М. Амалфитано
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Сиссоко
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
3-2-3-2
22
Миньоле
2
Туре
37
Шкртел
12
Сахо
26
Сиссоко
8
Джонсон
14
Хендерсон
8
Джеррард
6
Лейва
15
Старридж
9
Суарес
4-4-2
13
Майхилл
13
Ольссон
2
Джонс
24
Риджуэлл
36
Маколи
21
Мулумбу
29
Сессеньон
31
Амалфитано
22
Якоб
28
Аничебе
39
Анелька
8
Джонсон
16
Келли
16
Келли
8
Джонсон
8
Джеррард
7
Аллен
7
Аллен
8
Джеррард
9
Суарес
18
Альберто
18
Альберто
9
Суарес
31
Амалфитано
7
Моррисон
7
Моррисон
31
Амалфитано
22
Якоб
11
Брант
11
Брант
22
Якоб
39
Анелька
7
Лонг
7
Лонг
39
Анелька
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Бромвич
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Ливерпуль - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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