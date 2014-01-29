Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Бромвич
Астон Вилла - Вест Бромвич: обзор матча 29 января 2014
Астон Вилла
29.01.2014, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
4 : 3
Завершен
Вест Бромвич
12'
А. Вайманн
25'
Л. Бакуна
38'
Ф. Делф
64'
К. Бентеке (П)
4'
К. Брант
9'
Ф. Делф (АГ)
43'
Ю. Мулумбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Бромвич
Желтая карточка
Г. Холт
89'
87'
Желтая карточка
Й. Ольссон
80'
Замена
М. Выдра
️️️️
В. Аничебе
Замена
Н. Бэйкер
️️️️
А. Вайманн
80'
76'
Замена
С. Бераино
️️️️
С. Рид
Замена
Я. Силла
️️️️
К. Эль-Ахмади
76'
70'
Желтая карточка
К. Брант
68'
Желтая карточка
Д. Лугано
Замена
Г. Холт
️️️️
М. Лоутон
65'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
К. Бентеке
64'
43'
ГОЛ! 3:3!
Ю. Мулумбу
Пас отдал
Д. Моррисон
ГОЛ! 3:2!
Ф. Делф
Пас отдал
К. Бентеке
38'
26'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Н. Анелька
ГОЛ! 2:2!
Л. Бакуна
Пас отдал
М. Лоутон
25'
ГОЛ! 1:2!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Бентеке
12'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ф. Делф
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Брант
Пас отдал
Л. Риджуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-1-3-2
1
Гьюзан
5
Бертранд
26
Кларк
12
Влаар
38
Лоутон
8
Вествуд
10
Бакуна
20
Эль-Ахмади
18
Делф
20
Бентеке
18
Вайманн
4-4-2
12
Фостер
18
Рид
14
Лугано
13
Ольссон
24
Риджуэлл
11
Брант
22
Якоб
7
Моррисон
21
Мулумбу
28
Аничебе
39
Анелька
18
Вайманн
17
Бэйкер
17
Бэйкер
18
Вайманн
20
Эль-Ахмади
5
Силла
5
Силла
20
Эль-Ахмади
38
Лоутон
27
Холт
27
Холт
38
Лоутон
39
Анелька
31
Амалфитано
31
Амалфитано
39
Анелька
28
Аничебе
11
Выдра
11
Выдра
28
Аничебе
18
Рид
38
Бераино
38
Бераино
18
Рид
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Бромвич
31
Джед Стир
ВР
24
Александар Тонев
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
24
Александар Тонев
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Астон Вилла - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Вест Бромвич
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+