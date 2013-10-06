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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич - Арсенал: обзор матча 06 октября 2013
Вест Бромвич
06.10.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
42'
К. Якоб
63'
Д. Уилшир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Арсенал
Замена
К. Брант
️️️️
М. Амалфитано
89'
85'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
О. Жиру
Замена
Д. Моррисон
️️️️
С. Сессеньон
78'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Н. Анелька
69'
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уилшир
Пас отдал
Т. Росицки
59'
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
Й. Ольссон
53'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Уилшир
ГОЛ! 1:0!
К. Якоб
Пас отдал
М. Амалфитано
42'
22'
Желтая карточка
М. Фламини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
(К)
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ПЗ
39
Николя Анелька
ЛВ
21
Юссуф Мулумбу
ОП
22
Клаудио Якоб
ОП
29
Стефан Сессеньон
АП
31
Морган Амалфитано
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Джек Уилшир
(К)
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
4-2-3-1
13
Майхилл
24
Риджуэлл
13
Ольссон
36
Маколи
2
Джонс
21
Мулумбу
22
Якоб
39
Анелька
29
Сессеньон
31
Амалфитано
38
Бераино
4-2-1-2-1
13
Щесны
6
Дженкинсон
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
20
Фламини
21
Рэмзи
10
Озил
10
Уилшир
9
Жиру
29
Сессеньон
7
Моррисон
7
Моррисон
29
Сессеньон
31
Амалфитано
11
Брант
11
Брант
31
Амалфитано
39
Анелька
7
Лонг
7
Лонг
39
Анелька
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Росицки
21
Рэмзи
9
Жиру
32
Бендтнер
32
Бендтнер
9
Жиру
Остались в запасе
Вест Бромвич
Арсенал
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Бромвич - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:55 (прямая)
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