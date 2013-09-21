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Вест Бромвич - Сандерленд
Вест Бромвич - Сандерленд: обзор матча 21 сентября 2013
Вест Бромвич
21.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Сандерленд
20'
С. Сессеньон
76'
Л. Риджуэлл
90+3'
М. Амалфитано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сандерленд
ГОЛ! 3:0!
М. Амалфитано
Пас отдал
В. Аничебе
90'
+3
Замена
С. Бераино
️️️️
С. Сессеньон
89'
ГОЛ! 2:0!
Л. Риджуэлл
76'
69'
Замена
Л. Каттермол
️️️️
К. Гарднер
Замена
К. Якоб
️️️️
С. Синклейр
69'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Н. Анелька
69'
59'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Ф. Борини
46'
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Э. Джаккерини
35'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
28'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
С. Сессеньон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Вест Бромвич
1
Ли Камп
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-5-1
13
Майхилл
24
Риджуэлл
36
Маколи
2
Джонс
13
Ольссон
7
Моррисон
21
Мулумбу
29
Сессеньон
31
Амалфитано
7
Синклейр
39
Анелька
3-5-2
27
Вествуд
33
Челустка
23
Диаките
16
О'Ши
11
Джонсон
8
Гарднер
15
Джаккерини
40
Ки Сун-Юн
4
Коулбэк
16
Борини
26
Флетчер
7
Синклейр
22
Якоб
22
Якоб
7
Синклейр
29
Сессеньон
38
Бераино
38
Бераино
29
Сессеньон
39
Анелька
28
Аничебе
28
Аничебе
39
Анелька
8
Гарднер
6
Каттермол
6
Каттермол
8
Гарднер
15
Джаккерини
35
Мавриас
35
Мавриас
15
Джаккерини
16
Борини
17
Алтидор
17
Алтидор
16
Борини
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Статистика матча Вест Бромвич - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Хоуторнс
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