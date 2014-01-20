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Вест Бромвич - Эвертон
Вест Бромвич - Эвертон: обзор матча 20 января 2014
Вест Бромвич
20.01.2014, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
75'
Д. Лугано
41'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Эвертон
90'
+2
Желтая карточка
К. Миральяс
89'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Л. Осман
80'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Б. Овьедо
79'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
С. Бераино
️️️️
Н. Анелька
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лугано
Пас отдал
Д. Моррисон
75'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
З. Гера
60'
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
55'
51'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
В. Аничебе
️️️️
М. Выдра
46'
Желтая карточка
Д. Моррисон
44'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Миральяс
Пас отдал
Р. Лукаку
Желтая карточка
К. Якоб
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
20
Золтан Гера
АП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
24
Риджуэлл
14
Лугано
13
Ольссон
18
Рид
7
Моррисон
22
Якоб
11
Брант
20
Гера
11
Выдра
39
Анелька
3-2-3-2
1
Ховард
16
Овьедо
25
Дистен
19
Ягиелка
23
Коулмен
3
Бэйнс
21
Осман
16
МакКарти
18
Бэрри
9
Лукаку
87
Миральяс
20
Гера
21
Мулумбу
21
Мулумбу
20
Гера
39
Анелька
38
Бераино
38
Бераино
39
Анелька
11
Выдра
28
Аничебе
28
Аничебе
11
Выдра
23
Коулмен
6
Стоунз
6
Стоунз
23
Коулмен
16
Овьедо
46
МакГиди
46
МакГиди
16
Овьедо
21
Осман
14
Нейсмит
14
Нейсмит
21
Осман
Остались в запасе
Вест Бромвич
Эвертон
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вест Бромвич - Эвертон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Хоуторнс
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