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Николя Анелька
Новости
Николя Анелька - новости
Завершил карьеру
14 марта 1979 (47), Версаль
#39 | Нападающий
183 см | 77 кг
Франция
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Новости
Публикации
Анелька объяснил, почему Мбаппе быстро адаптируется в «Реале»
2024.06.05 12:24
Что это за команда, которую может возглавить Слуцкий? Оттуда сбегали Дрогба и Анелька
2023.12.21 11:40
Анелька – о Месси и Роналду: «Вот что происходит с теми, кто остается в футболе слишком долго»
2022.03.17 16:45
7
Анелька – о продаже «Челси»: «Абрамович многое сделал для клуба и английского футбола»
2022.03.04 12:46
1
Сака – 2-й самый молодой игрок в истории «Арсенала», забивший более 10 голов в АПЛ
2021.12.27 07:59
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: манчестерцы не побеждают на «Энфилде» с 2003-го года. Тогда три очка принес Анелька
2019.11.10 16:21
2
Фото
Анелька вошел в тренерский штаб молодежной команды «Лилля»
2018.11.07 20:59
1
Анелька: «Мбаппе может стать одним из лучших игроков мира, как я. А может стать средним игроком Лиги 1, как Доменек»
2017.04.23 19:21
5
Кутепов не готов играть за «Челси»
2017.02.20 07:45
7
Аффейн: «Моим любимым игроком в «Челси» был Анелька»
2017.02.12 11:31
Анелька побывал в Грозном
2016.04.09 06:36
2
Анелька: «Я получил приглашение от президента Чечни, вечером с ним познакомлюсь»
2016.04.09 00:00
3
Фото
Анелька получил футболку «Терека»
2016.04.08 20:22
2
Улье: «Возможно, подам на Анелька в суд»
2015.10.18 10:11
Анелька: «Думаю, Погба стоит 100 миллионов»
2015.10.03 11:03
2
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
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РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
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У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
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