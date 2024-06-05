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    • Анелька объяснил, почему Мбаппе быстро адаптируется в «Реале»

    Анелька объяснил, почему Мбаппе быстро адаптируется в «Реале»

    Бывший нападающий «Реала», «Арсенала» и сборной Франции Николя Анелька считает, что новобранец мадридцев Килиан Мбаппе уже готов к выступлениям за «сливочных».

    – Ни один игрок не может быть выше клуба. «Реал Мадрид» совсем не похож на «ПСЖ». Килиан пришел молодым в «ПСЖ», который не имеет такой истории. У «Реала» намного более великая история. Здесь нет риска, что кто-то почувствует себя сильнее клуба.

    – Что бы вы ему посоветовали?

    – Ничего, потому что он уже знает испанский язык. Так что самое сложное уже позади. Когда я приехал в «Арсенал», а потом в «Реал Мадрид», мне пришлось учить английский, а затем испанский.

    Это всегда немного замедляет адаптацию. Ему даже не придется ждать. Он уже готов. Он готовился играть в Испании или в Англии годами. Все сделано и продумано, чтобы он добился успеха. Так что ему не нужны мои советы. Он все предусмотрел.

    • Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • Он подписал с мадридским клубом пятилетний контракт.

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    Источник: As

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    05.06.2024 12:24
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