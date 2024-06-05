Анелька объяснил, почему Мбаппе быстро адаптируется в «Реале»

Бывший нападающий «Реала», «Арсенала» и сборной Франции Николя Анелька считает, что новобранец мадридцев Килиан Мбаппе уже готов к выступлениям за «сливочных».

– Ни один игрок не может быть выше клуба. «Реал Мадрид» совсем не похож на «ПСЖ». Килиан пришел молодым в «ПСЖ», который не имеет такой истории. У «Реала» намного более великая история. Здесь нет риска, что кто-то почувствует себя сильнее клуба.

– Что бы вы ему посоветовали?

– Ничего, потому что он уже знает испанский язык. Так что самое сложное уже позади. Когда я приехал в «Арсенал», а потом в «Реал Мадрид», мне пришлось учить английский, а затем испанский.

Это всегда немного замедляет адаптацию. Ему даже не придется ждать. Он уже готов. Он готовился играть в Испании или в Англии годами. Все сделано и продумано, чтобы он добился успеха. Так что ему не нужны мои советы. Он все предусмотрел.