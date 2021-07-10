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Алавес
Карлес Аленья
Новости
€ 3 млн
Карлес Аленья - новости
Алавес
5 января 1998 (28)
#10 | Полузащитник
180 см
Испания
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Публикации
«Хетафе» выкупил у «Барселоны» Аленью
2021.07.10 10:54
1
Sport.es: «Барселона» готова продать семь игроков, чтобы облегчить затраты на зарплаты
2021.06.09 19:57
7
El Chiringuito: «Барселона» выставит на трансфер Гризманна, Пьянича, Коутиньо и еще пятерых игроков
2021.03.26 09:57
13
Фото
Полузащитник «Барселоны» Аленья перешел в «Хетафе» на правах аренды
2021.01.06 16:30
Аленья перейдет из «Барселоны» в «Хетафе»
2021.01.06 11:50
«Хетафе» заинтересован в аренде полузащитников «Реала» и «Барселоны»
2020.12.26 08:59
Фирпо, Аленья и Пуч могут покинуть «Барселону» зимой
2020.12.22 21:36
1
«Барселона» готова зимой продать шесть игроков
2020.11.16 20:58
9
«Барселона» готова продать зимой пять игроков, чтобы купить Гарсию и Депая
2020.11.07 13:59
8
Sport.es: Аленья отказался переходить в АПЛ
2020.06.11 15:21
«Барселона» готова включить в сделку по Хаверцу трех игроков
2020.05.17 12:41
11
Sky Sports: «Барселона» предложила «Интеру» Семеду и Аленья как часть сделки по Мартинесу
2020.04.21 23:13
2
«Интер» хочет получить от «Барселоны» за Мартинеса Артура, Тодибо и Аленья
2020.03.04 21:48
3
Фото
Аленья перешел из «Барселоны» в «Бетис» на правах аренды
2019.12.28 15:37
2
Аленья может заменить Эриксена в «Тоттенхэме»
2019.10.22 10:23
1
Аленья: «Барселона» пообещала де Йонгу мой номер, не сообщив мне. Это не очень хороший поступок»
2019.07.25 21:11
11
Фото
Де Йонг будет выступать за «Барселону» под 21-м номером
2019.07.16 01:45
Аленья забил первый гол за «Барселону» в Примере
2018.12.03 10:51
1
Аленья может сменить «Барселону» на «Манчестер Сити»
2017.09.17 09:56
1
«Барселона» продлила контракт с перспективным полузащитником
2017.06.29 09:54
«Тоттенхэм» заинтересован в 19-летнем игроке «Барселоны»
2017.06.27 07:40
1
«Ньюкасл» рассчитывает заполучить 19-летнего хавбека «Барселоны»
2017.05.28 11:45
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в 18-летнем полузащитнике «Барселоны»
2016.11.20 10:31
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