Аленья: «Барселона» пообещала де Йонгу мой номер, не сообщив мне. Это не очень хороший поступок»

Твой номер будет у тебя дома, когда начнешь сам себе зарплату платить ... А в клубе, как хотят так и распоряжаются номером ...
Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья рассказал, что клуб пообещал новичку команды Френки де Йонгу 21-й игровой номер без его ведома.
«Было бы здорово, если бы руководство связалось сначала со мной, потому что оно пообещало де Йонгу мой игровой номер, не сообщив об этом мне. Это оставило плохое послевкусие. Это не очень хороший поступок. Я всегда был честен с клубом», – сказал Аленья.
- «Барселона» купила 22-летнего де Йонга у «Аякса» за 75 миллионов евро.
- В сделку также включены бонусы в размере 11 миллионов.
- Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
- Аленья теперь будет играть за «Барсу» под 19-м номером.