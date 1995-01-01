Аленья: «Барселона» пообещала де Йонгу мой номер, не сообщив мне. Это не очень хороший поступок»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья рассказал, что клуб пообещал новичку команды Френки де Йонгу 21-й игровой номер без его ведома.

«Было бы здорово, если бы руководство связалось сначала со мной, потому что оно пообещало де Йонгу мой игровой номер, не сообщив об этом мне. Это оставило плохое послевкусие. Это не очень хороший поступок. Я всегда был честен с клубом», – сказал Аленья.