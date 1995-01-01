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    Аленья: «Барселона» пообещала де Йонгу мой номер, не сообщив мне. Это не очень хороший поступок»

    Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья рассказал, что клуб пообещал новичку команды Френки де Йонгу 21-й игровой номер без его ведома.

    «Было бы здорово, если бы руководство связалось сначала со мной, потому что оно пообещало де Йонгу мой игровой номер, не сообщив об этом мне. Это оставило плохое послевкусие. Это не очень хороший поступок. Я всегда был честен с клубом», – сказал Аленья.

    • «Барселона» купила 22-летнего де Йонга у «Аякса» за 75 миллионов евро.
    • В сделку также включены бонусы в размере 11 миллионов.
    • Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
    • Аленья теперь будет играть за «Барсу» под 19-м номером.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии8
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      Рейтинг: +958

      Atom2020 53 минуты назад

      Твой номер будет у тебя дома, когда начнешь сам себе зарплату платить ... А в клубе, как хотят так и распоряжаются номером ...

      1
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      Рейтинг: +920

      CSKA471 1 час назад

      Ну Френки, не будь Неймаром, будь Буффоном!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3773

      la verdad 1 час назад

      Руководители не правы, что не предупредили, а молодой не прав, что на публике выражает недовольство. Поедет в Алавес или Сарагосу:)

      0
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      Рейтинг: +1074

      Dizayner 1 час назад

      бггг, не все так гладко оказывается)) а с другой стороны кто ты, а кто он?))) он же новая звезда, погнавшаяся за титулами в отличии от его друга, который погнался за баблом))) динарко привет

      0
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      Рейтинг: +3773

      la verdad > Dizayner 1 час назад

      Другу его Юве пообещал премиальные за забитые голы. Вот парень и старается :) (Юве - Интер)

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      Рейтинг: +116

      Dosya85 > la verdad 40 минут назад

      Защитнику за голы деньги?

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      Рейтинг: +3773

      la verdad > Dosya85 5 минут назад

      Это шутка. Просто парень во втором матче за Юве уже отличился автоголом :)

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      Рейтинг: +181

      Nikita Suarez 1 час назад

      Петушиный поступок

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