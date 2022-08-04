Карл Хольмберг - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Хольмберг
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эребру
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Карл
|Фамилия
|Хольмберг
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эребру
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -80'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|19'
|27.10.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|13.10.2022
|1' -79'
|Юргорден (Стокгольм)
|4:2
|Гент (Гент)
|21'
|06.10.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.08.2022
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|1:2
|Юргорден (Стокгольм)