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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сепси - Юргорден
Сепси - Юргорден: обзор матча 04 августа 2022
Сепси
04.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Юргорден
79'
А. Тудоре (П)
26'
В. Эдвардсен (П)
31'
Й. Асоро
53'
Й. Асоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сепси - Юргорден
81'
Замена
Э. Банда
️️️️
Р. Шуллер
Желтая карточка
В. Дамашкан
80'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Тудоре
79'
73'
Замена
М. Даниэльсон
️️️️
П. Бенгтссон
73'
Замена
Э. Андерссон
️️️️
Х. Радетинац
Замена
А. Тудоре
️️️️
М. Рондон
70'
Замена
А. Думитреску
️️️️
R. Sebastian Ispas
70'
Желтая карточка
Х. Родригес
63'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
A. Aganović
60'
Замена
Х. Родригес
️️️️
C. Matei
60'
Замена
I. Gheorghe
️️️️
C. Bărbuț
60'
60'
Замена
Г. Викхейм
️️️️
В. Эдвардсен
53'
ГОЛ! 0:3!
Й. Асоро
36'
Желтая карточка
Х. Финндель
Желтая карточка
Б. Митря
31'
31'
ГОЛ! 0:2!
Й. Асоро
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Эдвардсен
Желтая карточка
A. Aganović
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
6
Николае Паун
ОП
10
Cosmin Matei
ЦП
88
Radoslav Dimitrov
ЦФ
33
Roland Niczuly
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
23
Кэтэлин Голофка
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
2
Петр Юханссон
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Хампус Финндель
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
9
Харис Радетинац
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
5
Хонатан Родригес
ЦП
9
George Dragomir
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
10
Anass Achahbar
ЦФ
Юргорден
1
Андре Пикорнел
ВР
78
Александр Васютин
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
2-1-1-5
27
3
Митря
6
Паун
10
23
77
99
Рондон
23
Голофка
44
4-3-3
1
Виделль Зеттерстрем
4
Хин
2
Юханссон
18
Экдаль
19
Бенгтссон
14
Финндель
6
Шуллер
7
Эрикссон
9
Радетинац
16
Эдвардсен
29
Асоро
27
2
Думитреску
2
Думитреску
27
10
5
Родригес
5
Родригес
10
99
Рондон
99
Тудоре
99
Тудоре
99
Рондон
23
8
8
23
77
31
Дамашкан
31
Дамашкан
77
19
Бенгтссон
3
Даниэльсон
3
Даниэльсон
19
Бенгтссон
9
Радетинац
5
Андерссон
5
Андерссон
9
Радетинац
16
Эдвардсен
80
Викхейм
80
Викхейм
16
Эдвардсен
6
Шуллер
12
Банда
12
Банда
6
Шуллер
Остались в запасе
Сепси
Юргорден
98
Hunor Botond Gedo
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
9
George Dragomir
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
10
Anass Achahbar
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
1
Андре Пикорнел
ВР
78
Александр Васютин
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
9
George Dragomir
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
82
Branislav Ninaj
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
10
Anass Achahbar
ЦФ
Остались в запасе
1
Андре Пикорнел
ВР
78
Александр Васютин
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Пер Ольссон
Статистика матча Сепси - Юргорден
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
- : -
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный
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Сепси
Юргорден
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