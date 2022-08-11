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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Юргорден - Сепси
Юргорден - Сепси: обзор матча 11 августа 2022
Юргорден
11.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Сепси
12'
Х. Финндель
23'
Й. Асоро
71'
Й. Асоро
8'
C. Matei
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Сепси
Желтая карточка
М. Даниэльсон
89'
88'
Замена
G. Dragomir
️️️️
C. Matei
88'
Замена
Д. Чоботарию
️️️️
R. Dimitrov
86'
Желтая карточка
Х. Родригес
83'
Желтая карточка
Б. Митря
79'
Желтая карточка
B. Ninaj
Замена
Й. Лефгрен
️️️️
П. Юханссон
75'
72'
Замена
A. Achahbar
️️️️
C. Bărbuț
72'
Замена
А. Тудоре
️️️️
М. Рондон
ГОЛ! 3:1!
Й. Асоро
71'
62'
Замена
Х. Родригес
️️️️
В. Дамашкан
Замена
Г. Викхейм
️️️️
В. Эдвардсен
62'
Замена
М. Даниэльсон
️️️️
Х. Финндель
46'
Замена
Э. Банда
️️️️
Р. Шуллер
28'
ГОЛ! 2:1!
Й. Асоро
Пас отдал
М. Эрикссон
23'
21'
Желтая карточка
Н. Паун
ГОЛ! 1:1!
Х. Финндель
Пас отдал
П. Юханссон
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
C. Matei
Желтая карточка
В. Эдвардсен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петр Юханссон
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Хампус Финндель
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
9
Харис Радетинац
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Сепси
3
Богдан Митря
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
6
Николае Паун
ОП
10
Cosmin Matei
ЦП
33
Roland Niczuly
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
88
Radoslav Dimitrov
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Юргорден
78
Александр Васютин
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦФ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
9
George Dragomir
ЦП
30
Nistor Akos
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
73
Razvan Began
ЦФ
10
Anass Achahbar
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
4-4-2
1
Виделль Зеттерстрем
19
Бенгтссон
4
Хин
18
Экдаль
2
Юханссон
14
Финндель
7
Эрикссон
29
Асоро
6
Шуллер
9
Радетинац
16
Эдвардсен
2-1-1-5
3
Митря
27
6
Паун
10
99
Рондон
88
82
77
31
Дамашкан
2
Юханссон
4
Лефгрен
4
Лефгрен
2
Юханссон
14
Финндель
3
Даниэльсон
3
Даниэльсон
14
Финндель
16
Эдвардсен
80
Викхейм
80
Викхейм
16
Эдвардсен
6
Шуллер
12
Банда
12
Банда
6
Шуллер
88
13
Чоботарию
13
Чоботарию
88
10
9
9
10
31
Дамашкан
5
Родригес
5
Родригес
31
Дамашкан
23
10
10
23
99
Рондон
99
Тудоре
99
Тудоре
99
Рондон
Остались в запасе
Юргорден
Сепси
78
Александр Васютин
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
5
Элиас Андерссон
ЦП
12
Амаду Думбуя
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
98
Hunor Botond Gedo
ВР
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
30
Nistor Akos
ЦП
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
5
Элиас Андерссон
ЦП
12
Амаду Думбуя
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
2
Андрес Думитреску
ЦЗ
30
Nistor Akos
ЦП
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Юргорден - Сепси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Сепси
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
- : -
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Информация о матче
Стадион:
3Арена
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