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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Юргорден - АПОЭЛ
Юргорден - АПОЭЛ: обзор матча 17 августа 2022
Юргорден
17.08.2022, среда, 19:45
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
АПОЭЛ
9'
В. Эдвардсен
54'
Х. Экдаль
65'
Г. Викхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Юргорден - АПОЭЛ
90'
+5
Красная карточка
Х. Анхель Креспо
Желтая карточка
Х. Экдаль
88'
Замена
Э. Банда
️️️️
Х. Финндель
88'
Желтая карточка
Э. Андерссон
85'
Желтая карточка
Я. Виделль Зеттерстрем
84'
Желтая карточка
Х. Радетинац
75'
Замена
М. Даниэльсон
️️️️
Х. Радетинац
75'
Замена
Б. Сабович
️️️️
В. Эдвардсен
75'
75'
Замена
Маркиньос
️️️️
Д. Ндонгала
Вторая желтая
Р. Шуллер
71'
66'
Замена
Д. Блум
️️️️
М. Илия
66'
Замена
Д. Теодору
️️️️
Г. Эфрем
ГОЛ! 3:0!
Г. Викхейм
Пас отдал
Э. Андерссон
65'
Замена
Г. Викхейм
️️️️
Й. Асоро
60'
ГОЛ! 2:0!
Х. Экдаль
Пас отдал
Х. Финндель
54'
46'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
М. Даушвили
Желтая карточка
Р. Шуллер
45'
37'
Желтая карточка
И. Чебаке
ГОЛ! 1:0!
В. Эдвардсен
Пас отдал
Х. Радетинац
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
2
Петр Юханссон
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
14
Хампус Финндель
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Харис Радетинац
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
8
Далсью
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Юргорден
1
Андре Пикорнел
ВР
78
Александр Васютин
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦП
12
Амаду Думбуя
ЦФ
12
Эммануэль Банда
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
11
Албион Адеми
ЦФ
АПОЭЛ
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
17
Данни Блум
ЛВ
35
Парис Поликарпу
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
3-5-2
1
Виделль Зеттерстрем
2
Юханссон
4
Хин
18
Экдаль
14
Финндель
6
Шуллер
7
Эрикссон
29
Асоро
5
Андерссон
16
Эдвардсен
9
Радетинац
4-4-2
27
Белец
29
Чебаке
2
Каро
15
Креспо
26
Феррари
20
Даушвили
70
Костадинов
8
Далсью
7
Эфрем
70
Илия
77
Ндонгала
9
Радетинац
3
Даниэльсон
3
Даниэльсон
9
Радетинац
16
Эдвардсен
14
Сабович
14
Сабович
16
Эдвардсен
29
Асоро
80
Викхейм
80
Викхейм
29
Асоро
14
Финндель
12
Банда
12
Банда
14
Финндель
20
Даушвили
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
20
Даушвили
77
Ндонгала
10
Маркиньос
10
Маркиньос
77
Ндонгала
70
Илия
17
Блум
17
Блум
70
Илия
7
Эфрем
11
Теодору
11
Теодору
7
Эфрем
Остались в запасе
Юргорден
АПОЭЛ
1
Андре Пикорнел
ВР
78
Александр Васютин
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
11
Албион Адеми
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
1
Андре Пикорнел
ВР
78
Александр Васютин
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
11
Албион Адеми
ЦФ
Остались в запасе
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Юргорден - АПОЭЛ
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Информация о матче
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