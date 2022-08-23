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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АПОЭЛ - Юргорден
АПОЭЛ - Юргорден: обзор матча 23 августа 2022
АПОЭЛ
23.08.2022, вторник, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Юргорден
7'
A. Maglica
23'
Д. Блум
74'
Маркиньос
69'
Э. Андерссон
90+1'
Й. Асоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Юргорден
Желтая карточка
Х. Вилер
90'
+2
Замена
М. Илия
️️️️
И. Чебаке
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Й. Асоро
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Й. Асоро
Пас отдал
Я. Виделль Зеттерстрем
90'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Э. Андерссон
84'
Замена
Э. Банда
️️️️
Г. Викхейм
84'
Замена
М. Даниэльсон
️️️️
Х. Финндель
Желтая карточка
Г. Костадинов
75'
ГОЛ! 3:1!
Маркиньос
Пас отдал
К. Сарфо
74'
Желтая карточка
A. Maglica
72'
71'
Замена
Й. Асоро
️️️️
В. Эдвардсен
69'
ГОЛ! 2:1!
Э. Андерссон
Пас отдал
Г. Викхейм
Замена
Маркиньос
️️️️
Д. Ндонгала
65'
Замена
Х. Вилер
️️️️
Ф. Феррари
65'
55'
Желтая карточка
Б. Сабович
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
53'
Желтая карточка
Д. Ндонгала
36'
31'
Желтая карточка
В. Эдвардсен
Желтая карточка
Д. Теодору
24'
ГОЛ! 2:0!
Д. Блум
23'
Желтая карточка
И. Чебаке
10'
ГОЛ! 1:0!
A. Maglica
Пас отдал
Л. Вильяфаньес
7'
Желтая карточка
Д. Блум
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
70
Георгий Костадинов
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
8
Далсью
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
99
Anton Maglica
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
2
Петр Юханссон
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
14
Хампус Финндель
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
80
Густав Викхейм
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Христос Вилер
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Парис Поликарпу
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
Юргорден
78
Александр Васютин
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦФ
11
Албион Адеми
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
3-4-1-2
27
Белец
26
Феррари
2
Каро
29
Чебаке
70
Костадинов
8
Далсью
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
17
Блум
77
Ндонгала
99
3-4-1-2
1
Виделль Зеттерстрем
2
Юханссон
4
Хин
18
Экдаль
14
Финндель
14
Сабович
7
Эрикссон
5
Андерссон
9
Радетинац
16
Эдвардсен
80
Викхейм
26
Феррари
6
Вилер
6
Вилер
26
Феррари
77
Ндонгала
10
Маркиньос
10
Маркиньос
77
Ндонгала
11
Теодору
11
Теодору
29
Чебаке
70
Илия
70
Илия
29
Чебаке
5
Андерссон
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
5
Андерссон
14
Финндель
3
Даниэльсон
3
Даниэльсон
14
Финндель
16
Эдвардсен
29
Асоро
29
Асоро
16
Эдвардсен
80
Викхейм
12
Банда
12
Банда
80
Викхейм
Остались в запасе
АПОЭЛ
Юргорден
25
Андреас Христодулу
ВР
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
78
Александр Васютин
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
11
Албион Адеми
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
75
Apostolos Tsilingiris
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
74
Ставрос Георгиу
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
11
Албион Адеми
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Пер Ольссон
Статистика матча АПОЭЛ - Юргорден
8
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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