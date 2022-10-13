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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Юргорден - Гент
Юргорден - Гент: обзор матча 13 октября 2022
Юргорден
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа F, 4 тур
4 : 2
Завершен
Гент
21'
К. Хольмберг
42'
Г. Викхейм
45+5'
Э. Банда
46'
Г. Викхейм
61'
Л. Депуатр
73'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Гент
90'
+2
Желтая карточка
Нуриу
83'
Замена
И. Салах
️️️️
У. Кюйперс
Замена
А. Адеми
️️️️
К. Хольмберг
79'
73'
ГОЛ! 4:2!
У. Кюйперс
Пас отдал
Й. Хеуге
67'
Желтая карточка
У. Кюйперс
64'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
М. Самуас
Замена
Х. Радетинац
️️️️
М. Эрикссон
62'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Г. Викхейм
62'
Замена
В. Эдвардсен
️️️️
Й. Асоро
62'
61'
ГОЛ! 4:1!
Л. Депуатр
Пас отдал
Нуриу
54'
Замена
Б. Годо
️️️️
Д. Торунарига
54'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
Х. Хонг
54'
Замена
Нуриу
️️️️
В. Оджиджа-Офое
ГОЛ! 4:0!
Г. Викхейм
Пас отдал
Й. Асоро
46'
ГОЛ! 3:0!
Э. Банда
Пас отдал
М. Эрикссон
45'
+5
ГОЛ! 2:0!
Г. Викхейм
Пас отдал
М. Эрикссон
42'
Желтая карточка
П. Юханссон
37'
Замена
Й. Лефгрен
️️️️
Х. Экдаль
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Хольмберг
Пас отдал
Г. Викхейм
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
78
Александр Васютин
ВР
2
Петр Юханссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
17
Карл Хольмберг
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Гент
33
Дави Руф
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
9
Харис Радетинац
ПВ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
32
Александрос Гарсия Цотидис
ЦФ
11
Албион Адеми
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
4
Жульен де Сар
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
3-5-2
78
Васютин
2
Юханссон
3
Даниэльсон
18
Экдаль
12
Банда
14
Сабович
7
Эрикссон
29
Асоро
5
Андерссон
80
Викхейм
17
Хольмберг
3-1-4-2
33
Руф
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
17
Юлсагер
18
Самуас
29
Депуатр
99
Кюйперс
80
Викхейм
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
80
Викхейм
18
Экдаль
4
Лефгрен
4
Лефгрен
18
Экдаль
7
Эрикссон
9
Радетинац
9
Радетинац
7
Эрикссон
29
Асоро
16
Эдвардсен
16
Эдвардсен
29
Асоро
17
Хольмберг
11
Адеми
11
Адеми
17
Хольмберг
8
Оджиджа-Офое
25
Нуриу
25
Нуриу
8
Оджиджа-Офое
33
Торунарига
31
Годо
31
Годо
33
Торунарига
20
Хонг
4
де Сар
4
де Сар
20
Хонг
18
Самуас
10
Хеуге
10
Хеуге
18
Самуас
99
Кюйперс
7
Салах
7
Салах
99
Кюйперс
Остались в запасе
Юргорден
Гент
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
32
Александрос Гарсия Цотидис
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
1
Пауль Нарди
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
32
Александрос Гарсия Цотидис
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
Главный тренер
Пер Ольссон
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Юргорден - Гент
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
3Арена
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