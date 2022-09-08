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Шэмрок Роверс - Юргорден
Шэмрок Роверс - Юргорден: обзор матча 08 сентября 2022
Шэмрок Роверс
08.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа F, 1 тур
0 : 0
Завершен
Юргорден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - Юргорден
Желтая карточка
Р. Гаффни
84'
81'
Желтая карточка
Р. Шуллер
Замена
Н. Фарруджа
️️️️
Р. Финн
68'
Замена
Р. Гаффни
️️️️
А. Грин
62'
Замена
С. Кавана
️️️️
К. Маккэн
61'
61'
Замена
Э. Банда
️️️️
Х. Финндель
61'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
М. Эрикссон
61'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Й. Асоро
60'
Замена
Э. Андерссон
️️️️
П. Бенгтссон
Замена
Д. Клири
️️️️
Ш. Хор
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
20
Джастин Феризай
ОП
2
Син Гэннон
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Юргорден
78
Александр Васютин
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петр Юханссон
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
14
Хампус Финндель
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
30
Томс Лейтис
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
28
Гидеон Тетте
ЛВ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
18
Виктор Серденюк
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
25
Саймон Пауэр
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Юргорден
1
Андре Пикорнел
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
5
Элиас Андерссон
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
12
Эммануэль Банда
ЦФ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
4-1-5
1
Маннус
9
Грин
2
Хор
5
Грейс
2
Лайонс
20
Феризай
8
Финн
26
Маккэн
16
О'Нил
7
Уоттс
2
Гэннон
4-4-2
78
Васютин
2
Юханссон
18
Экдаль
3
Даниэльсон
19
Бенгтссон
29
Асоро
7
Эрикссон
14
Сабович
14
Финндель
80
Викхейм
16
Эдвардсен
2
Хор
6
Клири
6
Клири
2
Хор
26
Маккэн
11
Кавана
11
Кавана
26
Маккэн
8
Финн
20
Фарруджа
20
Фарруджа
8
Финн
9
Грин
20
Гаффни
20
Гаффни
9
Грин
7
Эрикссон
6
Шуллер
6
Шуллер
7
Эрикссон
19
Бенгтссон
5
Андерссон
5
Андерссон
19
Бенгтссон
29
Асоро
9
Радетинац
9
Радетинац
29
Асоро
14
Финндель
12
Банда
12
Банда
14
Финндель
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Юргорден
88
Леон Полс
ВР
30
Томс Лейтис
ВР
18
Виктор Серденюк
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
25
Саймон Пауэр
ЦП
28
Гидеон Тетте
ЛВ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
1
Андре Пикорнел
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Остались в запасе
88
Леон Полс
ВР
30
Томс Лейтис
ВР
18
Виктор Серденюк
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
25
Саймон Пауэр
ЦП
28
Гидеон Тетте
ЛВ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
10
Грэм Берк
ЦФ
Остались в запасе
1
Андре Пикорнел
ВР
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
12
Амаду Думбуя
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Пер Ольссон
Статистика матча Шэмрок Роверс - Юргорден
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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