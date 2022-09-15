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Лига конференций 2026/2027
Юргорден - Мольде
Юргорден - Мольде: обзор матча 15 сентября 2022
Юргорден
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа F, 2 тур
3 : 2
Завершен
Мольде
58'
Э. Банда
90+1'
Й. Асоро
39'
Д. Фофана (П)
77'
Э. Брейвик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Мольде
90'
+5
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
С. Маннсверк
Желтая карточка
Й. Асоро
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Й. Асоро
90'
+1
89'
Желтая карточка
С. Маннсверк
83'
Желтая карточка
К. Эриксен
77'
ГОЛ! 1:2!
Э. Брейвик
Замена
Х. Финндель
️️️️
Э. Банда
70'
66'
Желтая карточка
М. Гредем
65'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Фьортофт Левик
Замена
Й. Асоро
️️️️
В. Эдвардсен
65'
Замена
Б. Сабович
️️️️
Р. Шуллер
64'
63'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Хуссэйн
ГОЛ! 1:1!
Э. Банда
Пас отдал
М. Эрикссон
58'
57'
Вторая желтая
Д. Фофана
Желтая карточка
В. Эдвардсен
40'
39'
Желтая карточка
Д. Фофана
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
78
Александр Васютин
ВР
2
Петр Юханссон
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
9
Харис Радетинац
ПВ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
14
Хампус Финндель
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
11
Албион Адеми
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
14
Матис Болли
ЛВ
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
3-4-2-1
78
Васютин
2
Юханссон
4
Лефгрен
3
Даниэльсон
5
Андерссон
6
Шуллер
7
Эрикссон
12
Банда
12
Думбуя
9
Радетинац
16
Эдвардсен
3-2-3-1-1
28
Карлстрем
33
Риса
15
Бьорнбак
19
Хауган
25
Линнес
8
Левик
8
Хуссэйн
10
Брейвик
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
6
Шуллер
14
Сабович
14
Сабович
6
Шуллер
12
Банда
14
Финндель
14
Финндель
12
Банда
16
Эдвардсен
29
Асоро
29
Асоро
16
Эдвардсен
20
Маннсверк
15
Кааса
15
Кааса
20
Маннсверк
8
Хуссэйн
16
Эриксен
16
Эриксен
8
Хуссэйн
8
Левик
28
Гредем
28
Гредем
8
Левик
Остались в запасе
Юргорден
Мольде
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
11
Албион Адеми
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
31
Оливер Петерсен
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
1
Андре Пикорнел
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
11
Албион Адеми
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Пер Ольссон
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Юргорден - Мольде
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
3Арена
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