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    Арбер Зенели - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Арбер
    Фамилия Зенели
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Родной город Фалун
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 87' - 90' Монако 0:1 Реймс Франция. Лига 1, 27 тур
    05.03.2023 Был в запасе Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 Был в запасе Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Косово 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -81' Косово 5:1 Кипр
    24.09.2022 69' -90' Северная Ирландия 2:1 Косово
    12.06.2022 77' -90' Греция 2:0 Косово
    09.06.2022 Был в запасе Косово 3:2 Северная Ирландия
    05.06.2022 1' -57' Косово 0:1 Греция
    02.06.2022 Был в запасе Кипр 0:2 Косово
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