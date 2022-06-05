Арбер Зенели - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Арбер
|Фамилия
|Зенели
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фалун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Арбер
|Фамилия
|Зенели
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фалун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|87' - 90'
|Монако
|0:1
|Реймс
|Франция. Лига 1, 27 тур
|05.03.2023
|Был в запасе
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Косово
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|1' -81'
|Косово
|5:1
|Кипр
|24.09.2022
|69' -90'
|Северная Ирландия
|2:1
|Косово
|12.06.2022
|77' -90'
|Греция
|2:0
|Косово
|09.06.2022
|Был в запасе
|Косово
|3:2
|Северная Ирландия
|05.06.2022
|1' -57'
|Косово
|0:1
|Греция
|02.06.2022
|Был в запасе
|Кипр
|0:2
|Косово