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    Нолан Мбемба - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Нолан
    Фамилия Мбемба
    Команда Гавр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 181
    Вес 72
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 3:1 ПСЖ (Париж)
    18.05.2019 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:1 Реймс (Реймс)
    02.03.2019 1' -90' Реймс (Реймс) 2:2 Амьен (Амьен)
    24.02.2019 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:4 Реймс (Реймс)
    17.02.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:0 Ренн (Ренн)
    10.02.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:1 Реймс (Реймс)
    02.02.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Марсель (Марсель)
    26.01.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 0:1 Реймс (Реймс)
    19.01.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Ницца (Ницца)
    11.01.2019 1' -90' Лион (Лион) 1:1 Реймс (Реймс)
    22.12.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:2 Кан (Кан)
    15.12.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Страсбур (Страсбур)
    09.12.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    05.12.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    10.11.2018 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Реймс (Реймс)
    26.09.2018 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:1 Реймс (Реймс)
    16.09.2018 Был в запасе Нант (Нант) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.09.2018 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    25.08.2018 Был в запасе Амьен (Амьен) 4:1 Реймс (Реймс)
    17.08.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Лион (Лион)
    11.08.2018 Был в запасе Ницца (Ницца) 0:1 Реймс (Реймс)
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