Нолан Мбемба - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Нолан
|Фамилия
|Мбемба
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|72
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Нолан
|Фамилия
|Мбемба
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|181
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|3:1
|ПСЖ (Париж)
|18.05.2019
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|02.03.2019
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:2
|Амьен (Амьен)
|24.02.2019
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:4
|Реймс (Реймс)
|17.02.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|10.02.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Марсель (Марсель)
|26.01.2019
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|19.01.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|11.01.2019
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:2
|Кан (Кан)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Страсбур (Страсбур)
|09.12.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|05.12.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|10.11.2018
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|26.09.2018
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:1
|Реймс (Реймс)
|16.09.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.09.2018
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|4:1
|Реймс (Реймс)
|17.08.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Лион (Лион)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Реймс (Реймс)