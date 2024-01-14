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ФАР Рабат
Нолан Мбемба
Статистика
€ 250 тыс
Нолан Мбемба - статистика
ФАР Рабат
19 февраля 1995 (31)
#26 | Полузащитник
181 см | 72 кг
Франция | ДР Конго
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов Африки 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
85' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Гавр
0 : 2
03.12.2023
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
0 : 0
11.11.2023
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1 : 2
05.11.2023
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
0 : 0
29.10.2023
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
0 : 0
20.10.2023
Ланс
88' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
3 : 0
08.10.2023
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
0 : 2
01.10.2023
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
2 : 1
24.09.2023
Клермон
88' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
0 : 0
17.09.2023
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
3 : 0
03.09.2023
Лорьян
87' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
2 : 2
27.08.2023
Гавр
90' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
2 : 2
13.08.2023
Гавр
Был в запасе
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