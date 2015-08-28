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    Дмитрий Забродин - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Андреевич
    Фамилия Забродин
    Команда Химик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 179
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химик 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2015 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Химик (Дзержинск)
    26.10.2015 90' -90' Химик (Дзержинск) 2:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    20.10.2015 1' -46' Химик (Дзержинск) 0:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    14.10.2015 1' -65' Динамо (Киров) 1:2 Химик (Дзержинск)
    27.09.2015 1' -73' Химик (Дзержинск) 2:3 Челябинск (Челябинск)
    21.09.2015 46' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:3 Химик (Дзержинск)
    15.09.2015 1' -80' Химик (Дзержинск) 0:3 Волга (Ульяновск)
    09.09.2015 Был в запасе Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:0 Химик (Дзержинск)
    03.09.2015 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 2:1 Химик (Дзержинск)
    28.08.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 3:0 Динамо (Киров)
    16.08.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 2:2 Носта (Новотроицк)
    10.08.2015 72' -90' Челябинск (Челябинск) 2:0 Химик (Дзержинск)
    03.08.2015 63' -90' Химик (Дзержинск) 0:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    28.07.2015 1' -46' Волга (Ульяновск) 3:0 Химик (Дзержинск)
    20.07.2015 1' -46' Химик (Дзержинск) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
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