Дмитрий Забродин - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Забродин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Забродин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|26.10.2015
|90' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|20.10.2015
|1' -46'
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|14.10.2015
|1' -65'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|27.09.2015
|1' -73'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Челябинск (Челябинск)
|21.09.2015
|46' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Химик (Дзержинск)
|15.09.2015
|1' -80'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Волга (Ульяновск)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|03.09.2015
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|72' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2015
|63' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.07.2015
|1' -46'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|20.07.2015
|1' -46'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)