Никита Емельянов - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Емельянов
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|177
|Вес
|75
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Емельянов
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|177
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Калуга
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|79' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|88'
|01.11.2015
|1' -37'
|Калуга (Калуга)
|3:1
|Орел (Орел)
|25.10.2015
|74' -90'
|Локомотив (Лиски)
|1:1
|Калуга (Калуга)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Металлург Л (Липецк)
|11.10.2015
|1' -64'
|Динамо Бр (Брянск)
|3:0
|Калуга (Калуга)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|0:3
|Витязь (Подольск)
|27.09.2015
|58' -90'
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Энергомаш (Белгород)
|21.09.2015
|1' -69'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|14.09.2015
|24' -66'
|Калуга (Калуга)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|07.09.2015
|1' -82'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|31.08.2015
|58' -90'
|Калуга (Калуга)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|24.08.2015
|1' -82'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|17.08.2015
|46' -90'
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|11.08.2015
|77' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Калуга (Калуга)
|03.08.2015
|84' -90'
|Калуга (Калуга)
|1:1
|Локомотив (Лиски)