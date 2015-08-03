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Павел Душкин
Статистика
Павел Душкин - статистика
Завершил карьеру
27 января 1995 (31)
#6 | Полузащитник
185 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург Л
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Витязь
1 : 0
03.08.2015
Металлург Л
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Металлург Л
2 : 1
28.07.2015
Калуга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Авангард
1 : 1
20.07.2015
Металлург Л
90' - 90'
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