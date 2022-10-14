Серхи Каньос - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Серхи
|Фамилия
|Каньос
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Серхи
|Фамилия
|Каньос
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 февраля 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.01.2023
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Борнмут (Борнмут)
|02.01.2023
|88' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|1:2
|Брентфорд (Лондон)
|05.11.2022
|81' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Брентфорд (Лондон)
|29.10.2022
|83' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|23.10.2022
|46' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|4:0
|Брентфорд (Лондон)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Челси (Лондон)
|14.10.2022
|80' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|5:1
|Брентфорд (Лондон)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:3
|Арсенал (Лондон)