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Испания. Сегунда
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Вальядолид
Серхи Каньос
Статистика
€ 800 тыс
Серхи Каньос - статистика
Вальядолид
2 февраля 1997 (29)
#7 | Нападающий
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
21
2
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 34 тур
Леонеса
1 : 0
04.04.2026
Вальядолид
1' - 51'
50'
Испания. Сегунда, 33 тур
Вальядолид
3 : 0
31.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Вальядолид
0 : 1
28.03.2026
Бургос
1' - 82'
Испания. Сегунда, 31 тур
Мирандес
2 : 1
22.03.2026
Вальядолид
1' - 87'
Испания. Сегунда, 30 тур
Вальядолид
3 : 2
14.03.2026
Леганес
1' - 69'
21'
Испания. Сегунда, 29 тур
Малага
3 : 3
07.03.2026
Вальядолид
1' - 64'
Испания. Сегунда, 28 тур
Вальядолид
1 : 0
28.02.2026
Уэска
1' - 73'
Испания. Сегунда, 27 тур
Спортинг
2 : 2
22.02.2026
Вальядолид
1' - 76'
45'
Испания. Сегунда, 26 тур
Гранада
5 : 1
14.02.2026
Вальядолид
65' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Вальядолид
0 : 4
08.02.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Кордоба
3 : 1
31.01.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Вальядолид
0 : 1
24.01.2026
Альбасете
1' - 57'
Испания. Сегунда, 22 тур
Сеута
0 : 3
17.01.2026
Вальядолид
1' - 67'
54'
1'
Испания. Сегунда, 21 тур
Леганес
3 : 0
11.01.2026
Вальядолид
1' - 67'
Испания. Сегунда, 20 тур
Вальядолид
1 : 1
03.01.2026
Расинг
71' - 90'
87'
Испания. Сегунда, 19 тур
Эйбар
3 : 0
19.12.2025
Вальядолид
67' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
13.12.2025
ФК Андорра
62' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Уэска
1 : 4
06.12.2025
Вальядолид
75' - 90'
85'
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
1 : 1
29.11.2025
Малага
81' - 90'
60'
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
24.11.2025
Вальядолид
62' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
0 : 0
09.11.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
2 : 1
03.11.2025
Гранада
72' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2025
Вальядолид
1' - 38'
Испания. Сегунда, 8 тур
Вальядолид
1 : 1
05.10.2025
Мирандес
1' - 68'
Испания. Сегунда, 7 тур
Вальядолид
0 : 1
28.09.2025
Леонеса
59' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альбасете
2 : 0
21.09.2025
Вальядолид
Был в запасе
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