Микеле Рокка - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Рокка
|Команда
|Латина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Рокка
|Команда
|Латина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 февраля 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Палермо (Палермо)
|14.12.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:1
|Сампдория (Генуя)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|02.11.2015
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|29.10.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Верона (Верона)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Интер (Милан)
|28.09.2015
|61' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Рома (Рим)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)