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    Микеле Рокка - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Микеле
    Фамилия Рокка
    Команда Латина
    Состав Основной
    Родной город Милан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 февраля 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Палермо (Палермо)
    14.12.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Сампдория (Генуя)
    28.11.2015 Был в запасе Милан (Милан) 4:1 Сампдория (Генуя)
    22.11.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Сампдория (Генуя)
    02.11.2015 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Сампдория (Генуя)
    29.10.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    25.10.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:1 Верона (Верона)
    18.10.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:0 Сампдория (Генуя)
    04.10.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Интер (Милан)
    28.09.2015 61' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Сампдория (Генуя)
    23.09.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Рома (Рим)
    20.09.2015 Был в запасе Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    14.09.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
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