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    Родолфо - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Луис
    Фамилия Гайото
    Команда Крузейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 августа 1986 (36 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бешикташ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2016 1' -90' Бешикташ (Стамбул) 1:1 Наполи (Неаполь)
    19.10.2016 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:3 Бешикташ (Стамбул)
    28.09.2016 Был в запасе Бешикташ (Стамбул) 1:1 Динамо (Киев)
    13.09.2016 Был в запасе Бенфика (Лиссабон) 1:1 Бешикташ (Стамбул)
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