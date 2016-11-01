Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2019 Бразилия. Серия А 2018 Бразилия. Серия А 2017 Лига чемпионов 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Турция. Суперлига 2015/2016