Родолфо - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Гайото
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Гайото
|Команда
|Крузейро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бешикташ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2016
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|19.10.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:3
|Бешикташ (Стамбул)
|28.09.2016
|Был в запасе
|Бешикташ (Стамбул)
|1:1
|Динамо (Киев)
|13.09.2016
|Был в запасе
|Бенфика (Лиссабон)
|1:1
|Бешикташ (Стамбул)