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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Бешикташ
Наполи - Бешикташ: обзор матча 19 октября 2016
Наполи
19.10.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
30'
Д. Мертенс
69'
М. Габбиадини (П)
12'
Адриано
38'
В. Абубакар
86'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Бешикташ
90'
Замена
Талиска
️️️️
Н. Уйсал
88'
Желтая карточка
В. Абубакар
86'
ГОЛ! 2:3!
В. Абубакар
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
82'
74'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Т. Арслан
70'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Адриано
Замена
А. Диавара
️️️️
Жоржиньо
70'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Габбиадини
69'
68'
Желтая карточка
Д. Эркин
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Л. Инсинье
65'
53'
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
К. Маджо
53'
Пенальти не реализован!
Л. Инсинье
50'
38'
ГОЛ! 1:2!
В. Абубакар
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
30'
12'
ГОЛ! 0:1!
Адриано
Пас отдал
Р. Куарежма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЛП
30
Толгай-Али Арслан
АП
20
Неджип Уйсал
ПП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
44
Родолфо
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
94
Талиска
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-4-1-2
25
Рейна
13
Гулам
21
Кирикеш
3
Кулибали
11
Маджо
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-2-2-1-2
31
Фабри
32
Бек
6
Марсело
6
Тошич
88
Эркин
3
Адриано
20
Уйсал
13
Хатчинсон
30
Арслан
9
Абубакар
7
Куарежма
21
Жоржиньо
24
Диавара
24
Диавара
21
Жоржиньо
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
10
Инсинье
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Инсинье
3
Адриано
88
Инлер
88
Инлер
3
Адриано
20
Уйсал
94
Талиска
94
Талиска
20
Уйсал
30
Арслан
23
Тосун
23
Тосун
30
Арслан
Остались в запасе
Наполи
Бешикташ
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
29
Толга Зенгин
ВР
44
Родолфо
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
44
Родолфо
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Наполи - Бешикташ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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