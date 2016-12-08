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Янник Толен
Статистика
Янник Толен - статистика
Завершил карьеру
18 июля 1990 (36)
#20 | Вратарь
188 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гент
2
-2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Коньяспор
0 : 1
08.12.2016
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Гент
2 : 2
24.11.2016
Брага
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Гент
3 : 5
03.11.2016
Шахтер
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Шахтер
5 : 0
20.10.2016
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Гент
2 : 0
29.09.2016
Коньяспор
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Брага
1 : 1
15.09.2016
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Шкендия
0 : 4
25.08.2016
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Гент
2 : 1
18.08.2016
Шкендия
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Вииторул
0 : 0
04.08.2016
Гент
1' - 90'
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