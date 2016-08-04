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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вииторул - Гент
Вииторул - Гент: обзор матча 04 августа 2016
Вииторул
04.08.2016, четверг, 21:15
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Гент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вииторул - Гент
46'
Замена
Л. Нильсен
️️️️
С. Митрович
Начало матча
Статистика матча Вииторул - Гент
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 1
01.08.2019
Гент
Лига Европы, 2 раунд
Гент
6 : 3
25.07.2019
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Витесс
3 : 1
02.08.2018
Вииторул
Лига Европы, 2 раунд
Вииторул
2 : 2
26.07.2018
Витесс
Лига Европы, 1 раунд
Вииторул
0 : 0
19.07.2018
Расинг
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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Вииторул
Гент
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