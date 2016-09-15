Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Гент
Брага - Гент: обзор матча 15 сентября 2016
Брага
15.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
1 : 1
Завершен
Гент
24'
А. Пинту
6'
Д. Миличевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Гент
Замена
Алан
️️️️
В. Эдуарду
84'
Замена
Н. Стоилькович
️️️️
П. Сантуш
76'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
М. Бакич
73'
70'
Замена
О. Давидзаде
️️️️
Ж. Пербе
Желтая карточка
П. Сантуш
61'
Желтая карточка
Л. Рошич
44'
40'
Замена
К. Кулибали
️️️️
М. Саймон
ГОЛ! 1:1!
А. Пинту
Пас отдал
В. Эдуарду
24'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Миличевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Лазар Рошич
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
63
Мауро
ПП
7
Педру Сантуш
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Гент
55
Рами Гершон
ВР
35
Якоб Ринне
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЛП
27
Мозес Саймон
ЛВ
77
Даниэль Миличевич
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Брага
28
Марафона
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Томас Мартинес
ЦП
30
Алан
ПП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Гент
20
Янник Толен
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
20
Эмир Куйович
ЦФ
4-3-1-2
1
Матеус
3
Рошич
87
Гойано
25
Пинту
2
Байано
88
Бакич
25
Педру Тиба
63
Мауро
7
Сантуш
9
Эдуарду
19
Хассан
2-5-1-1
55
Гершон
25
Фоке
23
Митрович
77
Миличевич
13
Эсити
10
Нето
21
Асаре
16
Сайеф
27
Саймон
24
Пербе
88
Бакич
17
Вукчевич
17
Вукчевич
88
Бакич
9
Эдуарду
30
Алан
30
Алан
9
Эдуарду
7
Сантуш
29
Стоилькович
29
Стоилькович
7
Сантуш
24
Пербе
13
Давидзаде
13
Давидзаде
24
Пербе
27
Саймон
17
Кулибали
17
Кулибали
27
Саймон
Остались в запасе
Брага
Гент
28
Марафона
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
10
Томас Мартинес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
20
Янник Толен
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
10
Томас Мартинес
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
20
Янник Толен
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
20
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Брага - Гент
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Брага
Гент
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+