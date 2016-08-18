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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Шкендия
Гент - Шкендия: обзор матча 18 августа 2016
Гент
18.08.2016, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Шкендия
45'
Т. Маттон
90'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Шкендия
Желтая карточка
С. Митрович
90'
ГОЛ! 2:0!
К. Кулибали
90'
Желтая карточка
С. Кумс
57'
Желтая карточка
К. Кулибали
45'
ГОЛ! 1:0!
Т. Маттон
45'
Начало матча
Статистика матча Гент - Шкендия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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