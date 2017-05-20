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Жордан Леборнье
Статистика
Жордан Леборнье - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1995 (30)
#19 | Полузащитник
173 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
1 : 1
20.05.2017
Кан
85' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Кан
0 : 3
19.03.2017
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
2 : 2
10.03.2017
Кан
72' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2 : 3
04.03.2017
Анжер
51' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
0 : 1
26.02.2017
Кан
88' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1 : 0
21.02.2017
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
0 : 4
07.02.2017
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1 : 0
20.11.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1 : 0
06.11.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2 : 0
29.10.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0 : 2
23.10.2016
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
2 : 1
21.09.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2 : 0
11.09.2016
Кан
Был в запасе
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