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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Кан
Анжер - Кан: обзор матча 21 сентября 2016
Анжер
21.09.2016, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Кан
12'
Б. Кеткеофомфоне
54'
Ш. Ндойе
71'
Я. Карамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Кан
Замена
Н. Пепе
️️️️
К. Токо Экамби
83'
Замена
Ф. Доре
️️️️
Т. Мангани
83'
74'
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
И. Диоманд
71'
ГОЛ! 2:1!
Я. Карамо
Пас отдал
Ж. Делаплас
66'
Замена
П. Сане
️️️️
И. Сантини
60'
Замена
Я. Карамо
️️️️
В. Бесса
ГОЛ! 2:0!
Ш. Ндойе
Пас отдал
Т. Мангани
54'
Замена
П. Капелле
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
45'
30'
Желтая карточка
Ж. Фере
ГОЛ! 1:0!
Б. Кеткеофомфоне
Пас отдал
Ш. Ндойе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
23
Ронни Роделен
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Жордан Адеоти
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
22
Папе Сане
ЦФ
4-1-2-3
1
Мишель
29
Томас
4
Павлович
21
Эндрю
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
17
Ндойе
9
Экамби
18
Дьедиу
17
Кеткеофомфоне
3-1-4-1
1
Веркутр
25
Женевуа
15
Имороу
3
Да Силва
4
Диоманд
23
Роделен
22
Делаплас
11
Бесса
25
Фере
18
Сантини
17
Кеткеофомфоне
15
Капелле
15
Капелле
17
Кеткеофомфоне
9
Экамби
19
Пепе
19
Пепе
9
Экамби
6
Мангани
27
Доре
27
Доре
6
Мангани
18
Сантини
22
Сане
22
Сане
18
Сантини
11
Бесса
14
Карамо
14
Карамо
11
Бесса
4
Диоманд
18
Адеоти
18
Адеоти
4
Диоманд
Остались в запасе
Анжер
Кан
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Анжер - Кан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Стад Раймон Копа
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