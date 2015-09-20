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    Нестор Диас - статистика

    #26 | Вратарь
    Имя Нестор
    Фамилия Диас
    Команда Сельта
    Состав Молодежный
    Родной город Сабадель
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 июня 1992 (30 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2016 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 2:1 Сельта (Виго)
    10.01.2016 Был в запасе Сельта (Виго) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    07.11.2015 Был в запасе Сельта (Виго) 1:5 Валенсия (Валенсия)
    01.11.2015 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:3 Сельта (Виго)
    24.10.2015 Был в запасе Сельта (Виго) 1:3 Реал (Мадрид)
    18.10.2015 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:2 Сельта (Виго)
    02.10.2015 Был в запасе Сельта (Виго) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    26.09.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:1 Сельта (Виго)
    23.09.2015 Был в запасе Сельта (Виго) 4:1 Барселона (Барселона)
    20.09.2015 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:2 Сельта (Виго)
    13.09.2015 Был в запасе Сельта (Виго) 3:3 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    23.08.2015 86' -90' Леванте (Валенсия) 1:2 Сельта (Виго)
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