Нестор Диас - статистика
#26 | Вратарь
|Имя
|Нестор
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сабадель
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Нестор
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сабадель
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2016
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|2:1
|Сельта (Виго)
|10.01.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:5
|Валенсия (Валенсия)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:3
|Сельта (Виго)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:2
|Сельта (Виго)
|02.10.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Сельта (Виго)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|4:1
|Барселона (Барселона)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Сельта (Виго)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:3
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|23.08.2015
|86' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:2
|Сельта (Виго)