Маттео Феделе - статистика
#69 | Полузащитник
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Феделе
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лозанна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 475
тыс
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Феделе
|Команда
|Карпи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лозанна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпи
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Карпи (Карпи)
|21.04.2016
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:0
|Карпи (Карпи)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.10.2015
|1' -20'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Карпи (Карпи)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|18.10.2015
|1' -55'
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Карпи (Карпи)
|36'
|03.10.2015
|1' -90'
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Торино (Турин)
|26.09.2015
|1' -55'
|Рома (Рим)
|5:1
|Карпи (Карпи)
|23.09.2015
|1' -90'
|Карпи (Карпи)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|20.09.2015
|1' -90'
|Карпи (Карпи)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|44'
|13.09.2015
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Карпи (Карпи)
|30.08.2015
|1' -79'
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Интер (Милан)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|5:2
|Карпи (Карпи)