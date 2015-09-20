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    Маттео Феделе - статистика

    #69 | Полузащитник
    Имя Маттео
    Фамилия Феделе
    Команда Карпи
    Состав Основной
    Родной город Лозанна
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июля 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 475
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпи 8 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Карпи (Карпи)
    21.04.2016 Был в запасе Милан (Милан) 0:0 Карпи (Карпи)
    02.04.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    28.10.2015 1' -20' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Карпи (Карпи)
    24.10.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:2 Болонья (Болонья)
    18.10.2015 1' -55' Аталанта (Бергамо) 3:0 Карпи (Карпи)
    36'
    03.10.2015 1' -90' Карпи (Карпи) 2:1 Торино (Турин)
    26.09.2015 1' -55' Рома (Рим) 5:1 Карпи (Карпи)
    23.09.2015 1' -90' Карпи (Карпи) 0:0 Наполи (Неаполь)
    20.09.2015 1' -90' Карпи (Карпи) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    44'
    13.09.2015 1' -90' Палермо (Палермо) 2:2 Карпи (Карпи)
    30.08.2015 1' -79' Карпи (Карпи) 1:2 Интер (Милан)
    23.08.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 5:2 Карпи (Карпи)
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