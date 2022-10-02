Кастриот Дермаку - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Кастриот
|Фамилия
|Дермаку
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1992 (31 год)
|Рост
|195
|Имя
|Кастриот
|Фамилия
|Дермаку
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1992 (31 год)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2022
|57' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)