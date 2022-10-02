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    Кастриот Дермаку - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Кастриот
    Фамилия Дермаку
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 января 1992 (31 год)
    Рост 195
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2022 57' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    29.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    23.10.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    17.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    09.10.2022 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    02.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
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