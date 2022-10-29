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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Ювентус
Лечче - Ювентус: обзор матча 29 октября 2022
Лечче
29.10.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
73'
Н. Фаджоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Ювентус
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
90'
+1
Замена
П. Родригес
️️️️
Ж. Гонсалес
87'
84'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
М. Соуле
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Сесай
82'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Г. Стрефецца
82'
78'
Желтая карточка
С. Айлинг
73'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фаджоли
Пас отдал
С. Айлинг
72'
Замена
С. Айлинг
️️️️
Ф. Костич
Желтая карточка
М. Понграчич
71'
62'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Миретти
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Бли
60'
Замена
Л. Банда
️️️️
Р. Уден
60'
Желтая карточка
А. Сесай
59'
46'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
У. МакКенни
29'
Желтая карточка
Ф. Гатти
23'
Желтая карточка
А. Милик
17'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
12'
Желтая карточка
Ф. Миретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
29
Алексис Бли
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
11
Маттиа Компаньон
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
5
Понграчич
6
Башкиротто
23
Юльманн
29
Бли
16
Гонсалес
7
Стрефецца
10
Уден
9
Сесай
3-4-2-1
13
Щесны
13
Данило
4
Гатти
26
Сандро
7
Куадрадо
12
Рабьо
21
Миретти
22
МакКенни
18
Соуле
18
Костич
30
Милик
29
Бли
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
29
Бли
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
10
Уден
19
Банда
19
Банда
10
Уден
16
Гонсалес
21
Родригес
21
Родригес
16
Гонсалес
9
Сесай
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сесай
18
Соуле
19
Бонуччи
19
Бонуччи
18
Соуле
22
МакКенни
29
Фаджоли
29
Фаджоли
22
МакКенни
18
Костич
16
Айлинг
16
Айлинг
18
Костич
21
Миретти
9
Кен
9
Кен
21
Миретти
Остались в запасе
Лечче
Ювентус
1
Марко Блеве
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Маттиа Компаньон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Маттиа Компаньон
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лечче - Ювентус
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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