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Рикарду Кошта
Статистика
Рикарду Кошта - статистика
Завершил карьеру
16 мая 1981 (45), Вила-Нова-ди-Гая
#20 | Защитник
183 см | 80 кг
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2019/2020
Португалия. Примейра 2018/2019
Португалия. Примейра 2017/2018
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Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
14
1
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
0 : 3
14.05.2016
Барселона
1' - 82'
77'
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
1 : 4
08.05.2016
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
3 : 2
30.04.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
71'
71'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
5 : 1
21.04.2016
Леванте
1' - 90'
89'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3 : 0
17.04.2016
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
0 : 0
08.04.2016
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
2 : 2
19.03.2016
Райо Вальекано
1' - 90'
84'
Испания. Примера, 29 тур
Гранада
1 : 1
14.03.2016
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2 : 0
06.03.2016
Гранада
1' - 90'
76'
Испания. Примера, 27 тур
Гранада
2 : 0
03.03.2016
Спортинг
1' - 90'
33'
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
0 : 1
28.02.2016
Гранада
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
1 : 2
21.02.2016
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
14.02.2016
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1 : 2
07.02.2016
Реал
1' - 90'
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