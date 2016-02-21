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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Валенсия
Гранада - Валенсия: обзор матча 21 февраля 2016
Гранада
21.02.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
90+3'
Э. Мендес
55'
Д. Парехо
90'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Валенсия
ГОЛ! 1:2!
Э. Мендес
Пас отдал
Р. Рочина
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:2!
С. Мина
Желтая карточка
И. Саксесс
87'
86'
Желтая карточка
Д. Алвес
84'
Замена
А. Барраган
️️️️
Г. Сикейра
84'
Желтая карточка
Ж. Канселу
78'
Замена
С. Мина
️️️️
С. Фегули
Замена
И. Куэнка
️️️️
Р. Перес
68'
68'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Д. Черышев
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Д. Баррал
62'
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Парехо
Пас отдал
П. Алькасер
Желтая карточка
Р. Перес
53'
Замена
Э. Мендес
️️️️
А. Пеньяранда
45'
22'
Желтая карточка
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Гранада
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Андрес
18
Ломбан
20
Кошта
20
Фулкье
13
Лопеш
21
Перес
4
Рико
7
Пеньяранда
16
Рочина
18
Баррал
90
Саксесс
4-1-3-1-1
25
Алвес
2
Канселу
33
Сантос
13
Мустафи
6
Сикейра
8
Фегули
10
Парехо
33
Перес
20
Гомеш
90
Черышев
9
Алькасер
7
Пеньяранда
7
Мендес
7
Мендес
7
Пеньяранда
18
Баррал
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
18
Баррал
21
Перес
7
Куэнка
7
Куэнка
21
Перес
6
Сикейра
19
Барраган
19
Барраган
6
Сикейра
90
Черышев
10
Пьятти
10
Пьятти
90
Черышев
8
Фегули
77
Мина
77
Мина
8
Фегули
Остались в запасе
Гранада
Валенсия
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Гари Невилл
Статистика матча Гранада - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
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