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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Гранада
Реал Сосьедад - Гранада: обзор матча 14 февраля 2016
Реал Сосьедад
14.02.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Гранада
21'
М. Оярсабаль
45'
Жонатас
61'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Гранада
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
М. Оярсабаль
87'
85'
Желтая карточка
А. Дукуре
Желтая карточка
А. Ильярраменди
82'
Замена
М. Бергара
️️️️
Р. Пардо
77'
74'
Замена
А. Дукуре
️️️️
Р. Перес
Замена
Брума
️️️️
Жонатас
68'
64'
Замена
И. Куэнка
️️️️
А. Пеньяранда
63'
Замена
Д. Баррал
️️️️
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 3:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
К. Вела
61'
ГОЛ! 2:0!
Жонатас
Пас отдал
К. Вела
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Ю. Бершиче
21'
18'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
77
Брума
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
Гранада
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-3-1-2
28
Рульи
17
Бершиче
13
Рейес
6
Элустондо
3
Гонсалес
14
Пардо
10
Прието
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
10
Вела
9
Жонатас
4-2-2-2
1
Андрес
20
Фулкье
20
Кошта
18
Ломбан
3
Бираги
4
Рико
21
Перес
16
Рочина
7
Пеньяранда
90
Саксесс
19
Эль-Араби
9
Жонатас
77
Брума
77
Брума
9
Жонатас
21
Оярсабаль
23
Эрнандес
23
Эрнандес
21
Оярсабаль
14
Пардо
5
Бергара
5
Бергара
14
Пардо
21
Перес
6
Дукуре
6
Дукуре
21
Перес
19
Эль-Араби
18
Баррал
18
Баррал
19
Эль-Араби
7
Пеньяранда
7
Куэнка
7
Куэнка
7
Пеньяранда
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Гранада
13
Ойер
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Реал Сосьедад - Гранада
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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