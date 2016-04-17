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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Гранада
Атлетико - Гранада: обзор матча 17 апреля 2016
Атлетико
17.04.2016, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 33 тур
3 : 0
Завершен
Гранада
15'
Коке
59'
Ф. Торрес
83'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Гранада
Желтая карточка
О. Торрес
88'
ГОЛ! 3:0!
А. Корреа
Пас отдал
С. Ньигес
83'
Желтая карточка
А. Фернандес
81'
Замена
О. Торрес
️️️️
Коке
75'
74'
Желтая карточка
Р. Рочина
73'
Желтая карточка
Д. Баррал
71'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Д. Фулкье
63'
Замена
Д. Баррал
️️️️
Р. Крхин
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
63'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Коке
59'
Замена
А. Фернандес
️️️️
Я. Карраско
55'
Желтая карточка
Габи
50'
46'
Желтая карточка
К. Бираги
45'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
М. Лопеш
38'
Желтая карточка
А. Пеньяранда
28'
Желтая карточка
А. Дукуре
ГОЛ! 1:0!
Коке
Пас отдал
Ф. Торрес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
7
Эдгар Мендес
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
6
Коке
8
Ньигес
14
Габи
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
3-1-3-2-1
1
Андрес
20
Кошта
3
Бабен
3
Бираги
13
Лопеш
21
Крхин
21
Перес
6
Дукуре
16
Рочина
7
Пеньяранда
7
Куэнка
10
Карраско
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Карраско
6
Коке
8
Торрес
8
Торрес
6
Коке
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
13
Лопеш
20
Фулкье
20
Фулкье
13
Лопеш
Фулкье
4
Рико
4
Рико
Фулкье
21
Крхин
18
Баррал
18
Баррал
21
Крхин
Остались в запасе
Атлетико
Гранада
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
18
Томас Парти
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
88
Хесус Фернандес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
18
Томас Парти
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Статистика матча Атлетико - Гранада
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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