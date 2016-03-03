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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Спортинг
Гранада - Спортинг: обзор матча 03 марта 2016
Гранада
03.03.2016, четверг, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
72'
Ю. Эль-Араби (П)
90+3'
И. Саксесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Спортинг
Желтая карточка
И. Саксесс
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
И. Саксесс
90'
+3
Желтая карточка
Р. Перес
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
90'
86'
Замена
Д. Нди
️️️️
О. Враньеш
Желтая карточка
Ж. Бабен
85'
84'
Вторая желтая
С. Альварес
Замена
И. Куэнка
️️️️
Р. Рочина
80'
78'
Желтая карточка
С. Альварес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Эль-Араби
72'
Замена
Д. Баррал
️️️️
А. Пеньяранда
69'
68'
Замена
А. Халилович
️️️️
К. Кастро
Желтая карточка
А. Пеньяранда
67'
Замена
Р. Перес
️️️️
Ф. Рико
65'
Желтая карточка
М. Лопеш
47'
45'
+1
Желтая карточка
О. Маскарель
Желтая карточка
Р. Кошта
33'
24'
Желтая карточка
А. Лора
16'
Желтая карточка
Х. Мере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
4
Фран Рико
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Игор Лихновски
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
20
Дани Нди
АП
10
Ален Халилович
АП
3-1-2-2-2
1
Андрес
3
Бираги
3
Бабен
20
Кошта
13
Лопеш
6
Дукуре
4
Рико
7
Пеньяранда
16
Рочина
90
Саксесс
19
Эль-Араби
3-3-1-1-2
25
Куэльяр
22
Враньеш
22
Мере
11
Лора
23
Эрнандес
8
Маскарель
15
Канелья
6
Альварес
24
Джони
16
Кастро
19
Санабрия
4
Рико
21
Перес
21
Перес
4
Рико
7
Пеньяранда
18
Баррал
18
Баррал
7
Пеньяранда
16
Рочина
7
Куэнка
7
Куэнка
16
Рочина
22
Враньеш
20
Нди
20
Нди
22
Враньеш
16
Кастро
10
Халилович
10
Халилович
16
Кастро
Остались в запасе
Гранада
Спортинг
88
Хесус Фернандес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Гранада - Спортинг
7
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Лос Карменес
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