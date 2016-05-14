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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Барселона
Гранада - Барселона: обзор матча 14 мая 2016
Гранада
14.05.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
21'
Л. Суарес
37'
Л. Суарес
86'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Барселона
87'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Бускетс
86'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Пас отдал
Неймар
Замена
Дория
️️️️
Р. Кошта
82'
80'
Замена
А. Туран
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Р. Кошта
77'
74'
Замена
Ж. Матье
️️️️
Х. Маскерано
Желтая карточка
Андрес
73'
73'
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
Ф. Рико
65'
Желтая карточка
Р. Перес
62'
Желтая карточка
А. Дукуре
53'
Замена
И. Куэнка
️️️️
Р. Рочина
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Алвес
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
18'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
18
Давид Ломбан
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ОП
21
Рубен Перес
ОП
4
Фран Рико
(К)
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Андрес
18
Ломбан
3
Бабен
20
Кошта
6
Дукуре
21
Перес
13
Лопеш
4
Рико
7
Пеньяранда
16
Рочина
19
Эль-Араби
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
20
Кошта
21
Дория
21
Дория
20
Кошта
16
Рочина
18
Баррал
18
Баррал
16
Рочина
16
Рочина
7
Куэнка
7
Куэнка
16
Рочина
5
Бускетс
6
Роберто
6
Роберто
5
Бускетс
14
Маскерано
22
Матье
22
Матье
14
Маскерано
11
Ракитич
66
Туран
66
Туран
11
Ракитич
Остались в запасе
Гранада
Барселона
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
1
Жорди Масип
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Алейш Видаль
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Гранада - Барселона
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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