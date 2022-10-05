Петр Косаревский - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Петр
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Косаревский
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 мая 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Имя
|Петр
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Косаревский
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 мая 1999 (23 года)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Велес
|4:1
|Нефтехимик
|Россия. Первая лига, 22 тур
|05.03.2023
|Был в запасе
|Уфа
|4:1
|Велес
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)