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    Петр Косаревский - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Петр
    Отчество Ильич
    Фамилия Косаревский
    Команда Велес
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 мая 1999 (23 года)
    Рост 182
    Вес 71
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Велес 4:1 Нефтехимик Россия. Первая лига, 22 тур
    05.03.2023 Был в запасе Уфа 4:1 Велес Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
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