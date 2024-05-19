Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торстен Шик - статистика

Завершил карьеру
19 мая 1990 (36), Грац
#13 | Полузащитник
180 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рапид
15
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
0 : 3
19.05.2024
Хартберг
1' - 77'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
0 : 1
12.05.2024
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
2 : 0
05.05.2024
Зальцбург
1' - 90'
59'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
5 : 0
28.04.2024
Рапид
71' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Рапид
0 : 1
09.12.2023
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Тироль
1 : 2
05.12.2023
Рапид
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
1 : 0
26.11.2023
Блау-Вайс
89' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Хартберг
1 : 0
11.11.2023
Рапид
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
0 : 2
05.11.2023
Рапид
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
3 : 3
29.10.2023
ЛАСК
1' - 65'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Рапид
2 : 3
22.10.2023
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия Л
0 : 5
07.10.2023
Рапид
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
0 : 0
01.10.2023
Рапид
69' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
0 : 4
20.08.2023
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
0 : 1
13.08.2023
Хартберг
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рапид
4 : 0
05.08.2023
Альтах
1' - 90'
69'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
ЛАСК
1 : 1
28.07.2023
Рапид
1' - 90'
23'
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
3
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
1
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
1
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
5
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
12
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
10
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+