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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Хартберг
Рапид - Хартберг: обзор матча 19 мая 2024
Рапид
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Хартберг
25'
Д. Авдияй
59'
Т. Кайнц
90+2'
Д. Фризер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Хартберг
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Д. Фризер
Пас отдал
A. Brückner
90'
Замена
J. Halwachs
️️️️
Т. Кайнц
90'
Замена
Д. Прокоп
️️️️
M. Fillafer
90'
Замена
A. Brückner
️️️️
М. Пфайфер
Замена
М. Хофманн
️️️️
Н. Цветкович
77'
Замена
М. Морман
️️️️
Т. Шик
77'
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
М. Освальд
72'
Замена
Ф. Дурсун
️️️️
К. Ланг
72'
70'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
У. Диаките
59'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кайнц
Желтая карточка
Н. Саттльбергер
34'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Авдияй
Пас отдал
М. Сангаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
18
Марко Груль
(К)
ЛВ
24
Николас Саттльбергер
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
18
Маттиас Зайдль
АП
55
Ненад Цветкович
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
17
Усман Диаките
ОП
28
Юрген Хайль
(К)
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Маркус Шопп
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
9
Фуркан Дурсун
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
3
Angelo Brückner
ЦЗ
40
Julian Halwachs
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Хедл
14
Кверфельд
21
Касанвирьо
24
Саттльбергер
13
Шик
28
Освальд
18
Груль
18
Зайдль
27
Ланг
9
55
Цветкович
4-1-2-3
1
2
Компош
15
23
Кайнц
16
Пфайфер
17
Диаките
28
Хайль
11
28
Фризер
18
Сангаре
10
Авдияй
55
Цветкович
28
Хофманн
28
Хофманн
55
Цветкович
13
Шик
5
Морман
5
Морман
13
Шик
27
Ланг
9
Дурсун
9
Дурсун
27
Ланг
28
Освальд
5
Кершбаум
5
Кершбаум
28
Освальд
16
Пфайфер
3
3
16
Пфайфер
23
Кайнц
40
40
23
Кайнц
11
10
Прокоп
10
Прокоп
11
17
Диаките
15
Провиденсе
15
Провиденсе
17
Диаките
Остались в запасе
Рапид
Хартберг
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
21
Исак Янссон
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
21
Исак Янссон
ЦП
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Рапид - Хартберг
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
55
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
8
1
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
473
179
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
180
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Главный судья:
Markus Hameter, Austria
Стадион:
Альянц
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