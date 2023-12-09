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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Зальцбург
Рапид - Зальцбург: обзор матча 09 декабря 2023
Рапид
09.12.2023, суббота, 16:30
Австрия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Зальцбург
19'
К. Пиатковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Зальцбург
Желтая карточка
Л. Гргич
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
С. Койта
90'
+7
Желтая карточка
А. Шлагер
82'
Замена
А. Ульмер
️️️️
Д. Гиндо
Замена
D. Kaygin
️️️️
М. Зайдль
80'
75'
Замена
С. Койта
️️️️
Р. Шимич
75'
Замена
Фернандо
️️️️
О. Глух
Замена
T. Gale
️️️️
Н. Кюн
58'
49'
Замена
Д. Нене
️️️️
К. Конате
49'
Замена
М. Бидструп
️️️️
Н. Капалдо
46'
Желтая карточка
Н. Капалдо
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
Н. Саттльбергер
46'
Желтая карточка
Н. Саттльбергер
45'
+1
34'
Желтая карточка
С. Байду
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Пиатковски
Пас отдал
Л. Сучич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
24
Николас Саттльбергер
ОП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Маттиас Зайдль
АП
19
Николас Кюн
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
37
Амар Дедич
(К)
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
10
Оскар Глух
АП
19
Карим Конате
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
11
Thierry Gale
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Хедл
21
Касанвирьо
21
Соллбауэр
14
Кверфельд
24
Саттльбергер
23
Ауэр
8
Гргич
18
Груль
18
Зайдль
19
Кюн
9
Бургшталлер
4-1-2-1-2
30
Шлагер
27
Гиндо
6
Байду
91
Пиатковски
37
Дедич
29
Гурна
24
Сучич
24
Капалдо
10
Глух
9
Шимич
19
Конате
18
Зайдль
10
10
18
Зайдль
24
Саттльбергер
5
Кершбаум
5
Кершбаум
24
Саттльбергер
19
Кюн
11
11
19
Кюн
27
Гиндо
17
Ульмер
17
Ульмер
27
Гиндо
24
Капалдо
2
Бидструп
2
Бидструп
24
Капалдо
19
Конате
45
Нене
45
Нене
19
Конате
9
Шимич
20
Койта
20
Койта
9
Шимич
10
Глух
11
Фернандо
11
Фернандо
10
Глух
Остались в запасе
Рапид
Зальцбург
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
58
Нико Мантль
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Зальцбург
2
4
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
7
6
Количество передач
222
195
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Вальтер Альтманн
Стадион:
Альянц
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