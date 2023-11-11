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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Рапид
Хартберг - Рапид: обзор матча 11 ноября 2023
Хартберг
11.11.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Рапид
6'
К. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Рапид
Желтая карточка
M. Fillafer
90'
+3
Замена
Т. Кайнц
️️️️
A. Brückner
83'
Замена
M. Fillafer
️️️️
М. Энтруп
83'
81'
Замена
T. Gale
️️️️
Н. Кюн
81'
Замена
Т. Шик
️️️️
Н. Касанвирьо
76'
Желтая карточка
М. Морман
73'
Желтая карточка
М. Соллбауэр
66'
Желтая карточка
Н. Касанвирьо
64'
Замена
Л. Гргич
️️️️
Р. Кершбаум
64'
Замена
Н. Саттльбергер
️️️️
М. Освальд
Замена
Д. Фризер
️️️️
Д. Прокоп
64'
Замена
Т. Роттер
️️️️
К. Ланг
64'
Желтая карточка
I. Bowat
24'
Желтая карточка
Д. Прокоп
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Ланг
Пас отдал
Д. Прокоп
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
(К)
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
3
Angelo Brückner
ЦЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
27
Кристоф Ланг
АП
17
Усман Диаките
ЦФ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
18
Маттиас Зайдль
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
31
Томас Роттер
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
17
Mario Kröpfl
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
13
Торстен Шик
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
4-1-3-2
1
16
Пфайфер
2
Компош
15
3
18
Сангаре
10
Авдияй
27
Ланг
10
Прокоп
9
Энтруп
17
Диаките
4-4-1-1
1
Хедл
14
Кверфельд
21
Соллбауэр
5
Морман
21
Касанвирьо
28
Освальд
5
Кершбаум
19
Кюн
18
Зайдль
18
Груль
9
Бургшталлер
27
Ланг
31
Роттер
31
Роттер
27
Ланг
3
23
Кайнц
23
Кайнц
3
9
Энтруп
11
11
9
Энтруп
10
Прокоп
28
Фризер
28
Фризер
10
Прокоп
21
Касанвирьо
13
Шик
13
Шик
21
Касанвирьо
5
Кершбаум
8
Гргич
8
Гргич
5
Кершбаум
28
Освальд
24
Саттльбергер
24
Саттльбергер
28
Освальд
19
Кюн
11
11
19
Кюн
Остались в запасе
Хартберг
Рапид
39
Tobias Knoflach
ВР
8
Christoph Urdl
ЦП
17
Mario Kröpfl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
25
Пауль Гартлер
ВР
9
Fally Mayulu
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
8
Christoph Urdl
ЦП
17
Mario Kröpfl
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
9
Fally Mayulu
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Хартберг - Рапид
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Главный судья:
Christopher Jager, Austria
Стадион:
Profertil Arena Hartberg, Hartberg
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