Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - ЛАСК
Рапид - ЛАСК: обзор матча 29 октября 2023
Рапид
29.10.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
3 : 3
Завершен
ЛАСК
15'
Л. Гргич
90+1'
М. Груль (П)
90+6'
T. Gale
22'
М. Любичич
73'
М. Любичич
90+5'
Х. Балич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - ЛАСК
ГОЛ! 3:3!
T. Gale
Пас отдал
М. Груль
90'
+6
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Х. Балич
Пас отдал
Р. Жуль
Замена
М. Освальд
️️️️
М. Зайдль
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Груль
90'
+1
86'
Замена
Х. Балич
️️️️
М. Любичич
85'
Желтая карточка
Р. Жуль
Вторая желтая
Н. Саттльбергер
78'
Замена
T. Gale
️️️️
Н. Кюн
77'
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Любичич
Пас отдал
Ф. Флеккер
65'
Замена
П. Михорль
️️️️
С. Хорват
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
Л. Гргич
65'
Замена
Н. Касанвирьо
️️️️
Т. Шик
65'
58'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Ф. Стойкович
58'
Замена
Э. Гавел
️️️️
М. Усор
45'
+2
Желтая карточка
М. Таловеров
Желтая карточка
Н. Саттльбергер
40'
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Любичич
ГОЛ! 1:0!
Л. Гргич
Пас отдал
Г. Бургшталлер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
(К)
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
11
Thierry Gale
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
2-5-2-1
1
Хедл
14
Кверфельд
28
Хофманн
23
Ауэр
19
Кюн
8
Гргич
24
Саттльбергер
18
Зайдль
18
Груль
13
Шик
9
Бургшталлер
3-3-2-2
26
Лаваль
40
Таловеров
30
Стойкович
4
Цирайс
16
Андраде
77
Любич
2
Белло
8
Усор
30
Хорват
27
Любичич
32
Жуль
13
Шик
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
13
Шик
18
Зайдль
28
Освальд
28
Освальд
18
Зайдль
8
Гргич
5
Кершбаум
5
Кершбаум
8
Гргич
19
Кюн
11
11
19
Кюн
30
Хорват
34
Михорль
34
Михорль
30
Хорват
30
Стойкович
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Стойкович
8
Усор
17
Гавел
17
Гавел
8
Усор
27
Любичич
18
Балич
18
Балич
27
Любичич
Остались в запасе
Рапид
ЛАСК
25
Пауль Гартлер
ВР
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Рапид - ЛАСК
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Вальтер Альтманн
Стадион:
Альянц
Новости команд
Все
Рапид
ЛАСК
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+